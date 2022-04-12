на россии прессу будут отключать по мановению руки генпрокурора

12 апреля 2022 | 07:52

Суд русским уже не нужен.

Законопроект о внесудебной блокировке СМИ могут принять уже 18 мая, пишут "Известия".

Документ предлагает наделить генпрокурора РФ и его замов полномочиями по признанию недействительной регистрации СМИ, если они распространяют недостоверную информацию.

Согласно тексту проекта, требование ГП будут направлять в Роскомнадзор, который должен незамедлительно, без решения суда, признать регистрацию СМИ недействительной или прекратить действие лицензии на вещание, сообщает газета.