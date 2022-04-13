"Образа переросла в параною": Макрон розповів, чому Путін вирішив напасти на Україну

13 апреля 2022 | 13:05

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Владімір Путін "вирішив, що не зупиниться" в Україні, тому що йому потрібна військова перемога для себе, навіть якщо він зрозумів, що Україна не збирається підкорятися. Про це Макрон заявив в інтерв'ю Le Point.

На запитання про причини, які спонукали Путіна вторгнутися в Україну, Макрон сказав, що його "образа переросла в параною".

"І ізоляція Путіна лише зміцнила ситуацію після санкцій 2014 року. Роль ковіду теж не варто недооцінювати. Для багатьох керівників, які вже були на межі самотності... Він опинився у Сочі на місяці, замкнувся", - сказав він.

Макрон вважає, що зосередивши наступ на Донбасі, російський президент прагне досягти перемоги до військового параду 9 травня, дуже важливої ​​дати для нього і для Росії.

"Тому я дуже мало вірю у нашу колективну здатність сісти за стіл переговорів у короткостроковій перспективі", - сказав він.

Французький президент зазначив, що у цьому контексті місто Маріуполь, на якому зосередила свої удари російська армія, "є, можливо, точкою фіксації, бо це символ України, яка йому відмовляє".