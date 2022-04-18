Видный русский банкир перестрелял семью и застрелился

В Москве в собственной квартире мужчина убил жену, сына и застрелился. Убийцей оказался бывший вице-президент Газпромбанка.

В Москве в собственной квартире мужчина убил жену, сына и застрелился. Убийцей оказался бывший вице-президент Газпромбанка.