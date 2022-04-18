ТЕМА

Видный русский банкир перестрелял семью и застрелился

18 апреля 2022 | 18:38


В Москве в собственной квартире мужчина убил жену, сына и застрелился. Убийцей оказался бывший вице-президент Газпромбанка.
 
 


комментарии [1]

18.04.2022 18:54     azmiah https://www.green.tv/profile/ver-cuevana-love-clas sified-pelicula-comleta-online/profile
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