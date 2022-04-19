Бунт військових РФ у Запорізькій області: кадирівці вбили трьох зачинщиків

"За даними українських розвідників, вчора в Пологівському районі області почалися бунти російських військовослужбовців: солдати РФ не хочуть воювати через те, що їм не виплачують обіцяних грошей. Втім "кадирівці" жорстоко вбили трьох зачинщиків бунту, які готові були здати зброю та їхати додому", - зазначив він.