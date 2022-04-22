Наступні чотири тижні боїв в Україні будуть вирішальними для всієї Європи - NYT

22 апреля 2022 | 11:09

У разі успішного відбиття росіян перед Путіним постане жорсткий вибір.

Високопоставлені чиновники адміністрації Байдена кажуть, що, на їхню думку, наступні чотири тижні визначать остаточний результат війни Росії в Україні з довгостроковими наслідками, які вплинуть на карту Європи на десятиліття вперед.

Про це The New York Times повідомив ряд американських високопоставлених осіб на умовах анонімності.

За словами чиновників, якщо Росія зможе прорватися на схід, у Путіна буде більше шансів вдома представити свою так звану "спеціальну військову операцію" як обмежений успіх і заявити, що він забезпечив захист проросійської меншості України.

Тоді він міг би домагатися припинення вогню, але при цьому мав би сміливість використовувати Донбас як важіль тиску у будь-яких переговорах.

Але якщо українські військові зможуть зупинити наступ Росії на Донбасі, кажуть чиновники, перед російським президентом постане жорсткий вибір: направити більше бойової потужності на війну, яка може затягнутися на роки, або всерйоз вести переговори на мирних переговорах.

За словами офіційних осіб, перший варіант може означати повну національну мобілізацію і є політично ризикованим для глави Кремля.

Пентагон вважає, що у разі правильного озброєння і збереження високого морального духу та мотивації українські сили можуть не тільки зупинити просування Росії, але і відкинути його, повідомив один зі співрозмовників видання.