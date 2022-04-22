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"Не взяли ні Рубіжне, ні Попасну": голова Луганської ОВА спростував заяви окупантів

22 апреля 2022 | 11:12

Гайдай зазначив, що інформація про взяття цих міст окупантами є фейком.


В Луганській області російським окупантам не вдалося прорватися ні в Рубіжному, ні в Попасній. 

Про це у соцмережі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У Рубіжному не прорвалися... як і в Попасній)) не вірте сепарським писакам", - зазначив він.

Взяття Рубіжного Сергій Гайдай заперечував раніше, нагадавши, що про "звільнення" цього населеного пункту російські пропагандисти повідомляли тричі.

"Вперше цей населений пункт перейшов під контроль загарбників 1 березня. Потім 18 березня російська пропаганда знову прозвітувала про "звільнення" Рубіжного і навіть його "зачистку" від ЗСУ. Проте 20 березня ми цю інформацію спростували", - зазначив він.

Раніше Гайдай повідомляв, що загарбники контролюють близько половини міста Попасна, з якого депортують людей до окупованого Первомайська. Глава Луганської ОВА зазначив, що з початку російського вторгнення в Попасній загинули понад 100 людей. У місті досі залишається понад 2,5 тис. мешканців.



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