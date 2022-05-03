ТЕМА

Шольц образився за Штайнмаєра

03 мая 2022 | 07:44

Шольц не хоче їхати в Україну через Штайнмаєра, — німецький телеканал Tagesschau.


Канцлер Німеччини такою причиною назвав відмову Києва прийняти Штайнмаєра у квітні, що стало для Німеччини «справжнім потрясінням».



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