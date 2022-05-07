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Рада поддержала военный беспредел
07 мая 2022 | 09:07
В Украине разрешено задерживать без объяснения причин на 9 суток.
Закон, которым Верховная Рада разрешила правоохранительным органам во время военного положения задерживать граждан без объяснения не на 3, а на 9 суток, вступил в силу. Об этом свидетельствует сайт Верховной Рады. Закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс был принят 14 апреля и вступил в силу 1 мая. Согласно закону, срок задержания лица без решения следственного судьи, суда или постановления руководителя органа прокуратуры во время действия военного положения не может превышать 216 часов (то есть 9 суток) с момента задержания. Задержанный, до решения суда, но не позже 9 суток с момента задержания должен быть освобожден или доставлен к следственному судье, суду или руководителю органа прокуратуры для рассмотрения ходатайства об избрании в отношении его меры пресечения. Срок действия определения следственного судьи о содержании под стражей или постановления руководителя органа прокуратуры о содержании под стражей, принятого в соответствии с требованиями и с учетом обстоятельств, может быть продлен до одного месяца руководителем соответствующего органа прокуратуры по ходатайству прокурора или по ходатайству следователя, согласованным с прокурором. Срок содержания под стражей может продолжаться неоднократно в пределах срока досудебного расследования. В случае окончания срока действия определения суда о содержании под стражей и невозможности рассмотрения судом вопроса о продлении срока содержания под стражей в установленном законом порядке, избранная мера пресечения в виде содержания под стражей считается продленной до решения соответствующего вопроса судом, но не более чем на два месяца.
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