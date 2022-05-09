Деды-фашисты воевали!.. 09 мая 2022 | 15:28 , Аркадий Бабченко распечатать [0] комментарии [0] Окончательная победа произойдет тогда, когда будут разорваны все ниточки, которые тянутся в это имперское прошлое. И история сделает новый виток и начнет уже со здрового начала.

Babchenko: Открыл ленту - и аж отшатнулся. Понятно, что из россиян у меня остались уже совсем единицы, те, кто не стал на четвереньки и не залаял, но даже и у этих - одни сплошные деды сегодня нескончаемым домкратом с самого утра. Все же имперский либерал неизлечим. Совершенно. Ремиссии не бывает. Наши деды победили фашизм… Ваши деды не победили фашизм. Фашизм победили не ваши деды. Фашизм победили английские, американские, австралийские, канадские, французские, норвежские деды. А ваши деды при помощи англичан и американцев устранили главного конкурента по фашизму. И сами возглавили его. Ваши деды - были фашистами. Вишь ты, историческая несподиванка то какая. Точно такими же фашистами, как деды Ганса и Клауса. Ваши деды от Сахалина до Эльбы не освободили ничего. Вообще ничего. От Сахалина до Эльбы они только захватывали. Ваши деды были оккупантами. Ровно такими же, как и деды Клауса и Ганса. Немы захватили половину Польши. Русские захватили половину Польши. Немцы растерзали Чехословакию. Русские растерзали Чехословакию. Немцы вошли в западную Румынию. Русские вошли в Бессарабию. Немцы оккупировали Таллин. Русские оккупировали Таллин. В чем, блядь, вы вообще умудряетесь находить различие-то? Покажите мне ту лупу, через которую фотоны через вашу сетчатку попадают в ваш мозг и он делает вывод: коричневый фашизм - это да, это фашизм. А красный фашизм - это нет, это совсем другое! это победа над фашизмом. Кого вы освободили-то? Чехов в шестьдесят восьмом? Чеченцев в сорок третьем? Крымских татар в сорок четвертом? Латышей в сорок первом? Поляков? Украинцев? Кого? Может, хоть себя? Гугл - голод 146-1947 годов, вторая самая мощная после тридцать седьмого волна репрессий 1946 года - искать - учить. И если бы США не применили ядерную бомбардировку Хиросимы - ваши деды по приказу усатого фюрера пошли бы дальше. Ни на секунду не сомневаюсь. И захватывали бы уже и Францию, и Бельгию и Испанию с Ла Маншем. Это Трумен остановил фашизм на восточных рубежах Эльбы. А не ваши деды. Это именно вас он и остановил. Но только Клаус и Ганс всё поняли про своих дедов. Вот Kлаус и Ганс реально уже победили фашизм. А внуки Иванов да Сидоров снова несут фашизм на чужую землю. Жить в фашисткой стране, в Четвертом Рейхе, который уже приступил к откровенно фашистской политике с концлагерями и пытками внутри страны и начал агрессивную фашистскую захватническую войну на внешней территории, носить на плакатах Дедов-оккупантов, солдат красного фашизма, и орать при этом «Мы победили фашизм» - да вы, блядь, хоть понимаете, насколько вы упоротые? Если бы не мой дед, меня бы не было на этом свете… А вот это - правда. Вот это - чистейшая правда. Вы ж не против фашизма боролись. Вы исключительно за свои жизни боролись. Которые у вас хотел отнять фашизм коричневый. Но сами при этом вы были носителями фашизма красного. Вот и всё. И вот только тогда, когда вы осознаете, только тогда, когда вы поймете, примете, пропустите через себя и сделаете аксиомой мысль, что ваши деды были фашистами, переработаете эту мысль, проведете общественную дискуссию об этом, придете к новому общественному договору и сделаете из него выводы - вот только тогда вы фашизм и победите. В себе. Больше его, собственно, уже нигде побеждать-то и не надо. Вот только тогда и можно будет хоть о чем-то говорить. Когда вы поймете, что с такими дедами гордится нечем. Что это - да, было в нашей истории. Да, было. Да, с моими дедами. Но вытаскивать это из сундука и бегать по улицам с этим на палках - не надо. Пока же ни о каком выздоровлении и речи нет. Вы все всё ещё в глубочайшей коме. В фашисткой коме. День победы над фашизмом ещё только в будущем. И назначит его Украина. Украинская армия. А уже не вы. Зеленскому еще, блядь, снова кто-то залез в вавку и снова переключил тумблер в режим «Малоросс». И тот снова начал нести какую-то хуйню про «Мы никому не отдадим наше девятое травня». Мы никому не отдадим наш девятомайский день победы, наш русский язык, нашего Булгакова и наш Ан-224 Мрия. Да это просто, блядь, мечта Путина! Сесть вместе на Красной площади в наш и ваш День победы, на нашем и вашем русском языке вспомнить нашего и вашего Булгакова, глядя как над головой пролетает ваша и наша Мрия. Да это ж праздник какой-то для любого россиянина!! Вова, ты понимаешь, что он именно за это воюет-то? Что цель его нападения на страну, в которой волей случая ты стал говорящей президентской головой, не в том, чтобы у вас не было русского языка и Булгакова - а как раз ровно в том, чтобы он у вас и был!! Мы никому не отдадим нашу саркому. Она объединяет и утолщает нашу кость. Великого ума заявление. «Наш» можно сказать только про то событие, предмет, действие, которое в основе своей имело свободу выбора. Если бы Украина имела свободу выбора, она бы в жизни не стала строить этот ей не пришей кобыле хвост Имперский Бомбовоз для перевозки Его Величества «Бурана», Чтобы Утереть Проклятым Пиндосам Жопу. Если бы Украина имела свободу выбора, никакие родители Булгакова из своей Курской губернии не переехали бы в имперскую Малороссию и не родили бы там Михаила Афанасьевича. Если бы Украина имела свободу выбора, она изучала бы всех тех 259 українських письменників, которые були расстреляны в Сандармохе и на приисках Партизанский Колымы, и Булгаков был бы где-то на задворках, в разделе «иностранная литература» - и на украинском же языке. Если бы у Украины была свобода выбора, никакого колониального образования не было бы и в помине, а было бы свое, украинское. Вы понимаете, что Булгаков с Достоевским, как двадцатикилограммовый блин от штанги, положенный на огород - задавливали все украинское, что могло бы прорасти, взойти на этом месте? И если бы у Украины была свобода выбора, она не воевала бы на стороне одного фашизма против другого. Она бы, исключительно как УПА, воевала бы И против коричневого, И против красного фашизмов. Что и происходит именно сейчас. Когда этот выбор у страны все же появился. Просто с задержкой на семьдесят лет. Какой, к чертям, видосик про девятое мая на Крещатике? Зачем снова тянуть эти ниточки в совок? Не понимаю. История дает такой шанс отрубить и выбросить все эти раковые опухоли… Булгаков жил в Киеве, уехал в Москву. Довлатов жил в Таллине, уехал в Нью-Йорк. Скажи эстонцу, что Довлатов эстонский писатель - да он напрочь охуеет. В Таллине Довлатова нет вообще. Нигде. Никаким упоминанием. Ни улицы, ни памятника, ни музея, ни таблички. В Таллине нет никакого Девятого мая. Вообще. Ни парада, ни шествия, ни упоминания, ни выходного. Площадь Победы переименована в Площадь Свободы. На Площади Свободы которой проходят мероприятия в честь окончания Второй мировой войны. Восьмого мая. Как и везде во всем мире. Эстония из всех постсоветских стран находится на первом месте. По всему. По уровню жизни, по средней зарплате, по образованию - тут с Финляндией делят первое место вообще в Европе - по уровню счастья, по экологии, по простоте ведения бизнеса, по свободе слова, по рождаемости - вот вообще по всем показателям. В чем, блядь, проблема?? В чем проблема отказаться от девятого и перейти на восьмое? Отказаться от довлатовых-булгаковых-толстоевских и перейти на Калевапоэга и Пiдмогильного? Отказаться от имперского бомбовоза и начать развивать свое? Может, это как-то связано все же? Восьмое мая и первое место по всем показателям? полный обрыв с империей, и наивысший уровень счастья? Отcутсвие Булгакова и лучшее образование в Европе? А? Владимир Александрович? Украина тоже победит фашизм не тогда, когда перемелет их танковые орды. Да, это будет победа в войне. Да, это будет победа за Независимость. И свободу. Но все же это будет еще не окончательная стадия. Окончательная же победа произойдет тогда, когда будут разорваны все ниточки, которые тянутся в это имперское прошлое. И история сделает новый виток и начнет уже со здрового начала. Без этой раковой опухоли. С которой не будет больше связывать вообще ничего.



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