Німеччина затримує передачу зброї Україн

12 мая 2022 | 07:06

Через нібито непорозуміння між німецьким та українським урядами.

Йдеться насамперед про німецькі зенітні самохідни установки Gepard, - пише німецьке видання Welt

Наприкінці квітня Міноборони Німеччини заявило про плани передати Україні 50 зенітних самохідних установок Gepard виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Welt пише про те, що німецький уряд не поінформував Київ, що мова йшла про те, що уряд України має замовити Gepard у KMW. Про це газета повідомляє з посиланням на джерело в українських урядових колах. Керівництво України орієнтувалося на те, що отримає установки від німецького уряду.

В Берліні натомість стверджують, що від самого початку йшлося про те, що Київ замовить установки у виробника, а уряд Німеччини лише дає дозвіл компанії здійснити такі поставки.

Станом на зараз, як пише Welt, у Міноборони Німеччини "не знають, коли анонсовані "Гепарди" будуть поставлені в Україну".