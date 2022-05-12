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Німеччина затримує передачу зброї Україн
12 мая 2022 | 07:06
Через нібито непорозуміння між німецьким та українським урядами.
Йдеться насамперед про німецькі зенітні самохідни установки Gepard, - пише німецьке видання Welt
Наприкінці квітня Міноборони Німеччини заявило про плани передати Україні 50 зенітних самохідних установок Gepard виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW).
Welt пише про те, що німецький уряд не поінформував Київ, що мова йшла про те, що уряд України має замовити Gepard у KMW. Про це газета повідомляє з посиланням на джерело в українських урядових колах. Керівництво України орієнтувалося на те, що отримає установки від німецького уряду.
В Берліні натомість стверджують, що від самого початку йшлося про те, що Київ замовить установки у виробника, а уряд Німеччини лише дає дозвіл компанії здійснити такі поставки.
Станом на зараз, як пише Welt, у Міноборони Німеччини "не знають, коли анонсовані "Гепарди" будуть поставлені в Україну".
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