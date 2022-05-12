ТЕМА

Німеччина затримує передачу зброї Україн

12 мая 2022 | 07:06

Через нібито непорозуміння між німецьким та українським урядами.


 Йдеться насамперед про німецькі зенітні самохідни установки Gepard, - пише німецьке видання Welt

Наприкінці квітня Міноборони Німеччини заявило про плани передати Україні 50 зенітних самохідних установок Gepard виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW). 

Welt пише про те, що німецький уряд не поінформував Київ, що мова йшла про те, що уряд України має замовити Gepard у KMW. Про це газета повідомляє з посиланням на джерело в українських урядових колах. Керівництво України орієнтувалося на те, що отримає установки від німецького уряду. 

В Берліні натомість стверджують, що від самого початку йшлося про те, що Київ замовить установки у виробника, а уряд Німеччини лише дає дозвіл компанії здійснити такі поставки. 

Станом на зараз, як пише Welt, у Міноборони Німеччини "не знають, коли анонсовані "Гепарди" будуть поставлені в Україну".



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Кирилл Привезенцев

Лондонский персонаж
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100