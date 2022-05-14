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МО готово воевать миллионом украинцев

14 мая 2022 | 07:34

В оборонном секторе государство ориентируется на необходимость обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом. Об этом в Фейсбуке написал министр обороны Алексей Резников, передает Укринформ.


“Были запущены процессы, которые обеспечат наращивание оборонного потенциала Украины. Это касается и закупок, и производства необходимого. Мы ориентируемся на необходимость обеспечить 1 млн человек, которые будут сопротивляться врагу”, — написал Резников.

Он добавил, что с 24 февраля до конца апреля из общего количества бронежилетов, предоставленных силам обороны, 50% обеспечило Министерство обороны, а остальные 50% — это разные формы благотворительной помощи.

“По состоянию на 13 мая это отношение составило уже 57% на 43%. Каждый день мы наращиваем объемы поставок”, — отметил министр.

Сейчас, по его словам, в рамках определившего правительством курса делается акцент на стимулирование украинских производителей.

“Наши производители, обеспечивающие необходимое качество бронежилетов, шлемов, форменной одежды, обуви и т.п. уже загружены заказами до конца года, есть четкий график поставки”, — написал Резников.

Также Украина активно ищет международную техническую помощь. К примеру, по его словам, Министерство обороны нашло в Турции партию бронежилетов, ее в качестве помощи нашей стране оплатило правительство Японии. Специалисты Минобороны отработали весь процесс, логистику и наши воины получили защиту.

“Уже сейчас мы держим планку, чтобы каждый день в резерве было средств бронезащиты не менее чем на 2 бригады. И этот объем будет расти”, — добавил Резников.

Также, по словам министра, Украина ведет переговоры с партнерами не только об импорте, но и ремонте нашей техники, построении совместных производственных цепей.

Министр подчеркнул, что следующие недели будут сложными.

“Сколько их будет — точно не скажет никто. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора. Более 1,5 тыс. украинских воинов уже учатся или в ближайшие дни начнут овладевать техникой наших партнеров, чтобы потом вернуться в качества инструкторов. Кто-то, как артиллеристы, сразу пойдет в бой”, — отметил Резников.

По его словам, пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит перелом в пользу Украины, пройдет время. Сейчас его присутствие точечное.

Как отметил министр, рост давления санкций на россию и увеличение иностранной помощи Украине в перспективе нескольких месяцев должны создать условия, при которых кремль окончательно потеряет шансы добиться хоть какого-то успеха. Тогда должно появиться новое окно возможностей для Украины.



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