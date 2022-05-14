Австрия поставила Путину «газовый ультиматум»

14 мая 2022 | 08:03

Канцлер Австрии Карл Нехаммер фактически выдвинул Москве «газовый ультиматум». Он пригрозил отобрать у российского «Газпрома» подземные хранилища в Зальцбурге, если тот их не заполнит. Об этом канцлер заявил во время интервью Kronen Zeitung.

«Если российский «Газпром» не заполнит наше крупнейшее хранилище газа, то мы у него его заберем для других поставщиков», – сказал Нехаммер.

При этом Макогон добавил, что не является сторонником национализации частной собственности. Однако власти Австрии, по его словам, на законодательном уровне должны подготовиться к прямому вмешательству «там, где это необходимо».

Хранилище «Газпрома» Haidach в Зальцбурге – крупнейшее в Австрии и второе по величине в Центральной Европе. Его емкость – 2,8 млрд кубометров. Kronen Zeitung утверждает, что сейчас оно пустует.