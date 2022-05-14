ТЕМА

Австрия поставила Путину «газовый ультиматум»

14 мая 2022 | 08:03

Канцлер Австрии Карл Нехаммер фактически выдвинул Москве «газовый ультиматум». Он пригрозил отобрать у российского «Газпрома» подземные хранилища в Зальцбурге, если тот их не заполнит. Об этом канцлер заявил во время интервью Kronen Zeitung.


«Если российский «Газпром» не заполнит наше крупнейшее хранилище газа, то мы у него его заберем для других поставщиков», – сказал Нехаммер.

При этом Макогон добавил, что не является сторонником национализации частной собственности. Однако власти Австрии, по его словам, на законодательном уровне должны подготовиться к прямому вмешательству «там, где это необходимо».

Хранилище «Газпрома» Haidach в Зальцбурге – крупнейшее в Австрии и второе по величине в Центральной Европе. Его емкость – 2,8 млрд кубометров. Kronen Zeitung утверждает, что сейчас оно пустует.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Павел ПАЩЕНКО

Басаев. Февраль 1997 года.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100