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Венгрія перестає бути антиукраїнською
14 мая 2022 | 22:39
Нова президентка Угорщини Каталіна Новак під час церемонії інавгурації засудила агресію путіна і підтримала вступ України до ЄС.
44-річна Новак стала першою жінкою-президентом Угорщини, а також наймолодшим президентом серед усіх країн Євросоюзу.
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[12.05.2022]
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