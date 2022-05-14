Венгрія перестає бути антиукраїнською

31.10.2009, Таиланд | Победительницу конкурса красоты среди транссексуалов Miss International Queen 2009 Аи Харуну из Японии (слева) поздравляет королева транссексуальной красоты 2007 г. Таньярат Джирапатраком из Таиланда.

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