ТЕМА

Венгрія перестає бути антиукраїнською

14 мая 2022 | 22:39

Нова президентка Угорщини Каталіна Новак під час церемонії інавгурації засудила агресію путіна і підтримала вступ України до ЄС.


44-річна Новак стала першою жінкою-президентом Угорщини, а також наймолодшим президентом серед усіх країн Євросоюзу. 



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

31.10.2009, Таиланд | Победительницу конкурса красоты среди транссексуалов Miss International Queen 2009 Аи Харуну из Японии (слева) поздравляет королева транссексуальной красоты 2007 г. Таньярат Джирапатраком из Таиланда.

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100