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Kalush Orchestra переміг на Євробаченні
15 мая 2022 | 02:18
У запеклій боротьбі Україна перемогла на Євробаченні. Вирішальними стали голоси глядачів. Завдяки неймовірним понад 400 балам Україна з 4 місця вирвалася на перше, здолавши потужного лідера за результатами суддівського голосування у представника Британії.
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[14.05.2022]
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