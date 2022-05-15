ТЕМА

Kalush Orchestra переміг на Євробаченні

15 мая 2022 | 02:18


У запеклій боротьбі Україна перемогла на Євробаченні. Вирішальними стали голоси глядачів. Завдяки неймовірним понад 400 балам Україна з 4 місця вирвалася на перше, здолавши потужного лідера за результатами суддівського голосування у представника Британії.



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