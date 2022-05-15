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Росіяне готують надпотужний наступ: йде 2,5 тисяч одиниць техніки.

15 мая 2022 | 08:25

ЗСУ готуються до двох великих наступів рф — на Сєвєродонецьк та на трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної та Білогорівки.


Про це сьогодні в ефірі телемарафону заявив губернатор Луганської області Гайдай.

"Обласний центр росіянам потрібен "для галочки", дорога – щоб відрізати область від сполучення з іншими регіонами, тобто оточити її", — повідомив Гайдай.

За його словами, для забезпечення цього наступу в регіон йде 2,5 тисяч одиниць ворожої техніки.



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