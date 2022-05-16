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Завдяки путінській "спецоперації" кордони НАТО з рашою збильшилися на 1300 км
16 мая 2022 | 07:28
Тепер дольот ракет НАТО до Москви значно коротший, ніж міг бути з теритоії України.
Сухопутний кордон Фінляндії з Росією становить близько 1300 км. Після вступу Фінляндії до НАТО відстань від меж альянсу до Санкт-Петербурга - близько 150-200 км. При цьому підльотний час до Москви стане ще меншим, ніж якби в НАТО вступила Україна. А спеціальну операцію Москва чомусь так і не оголосила.
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