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Туреччина не блокуватиме вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
16 мая 2022 | 07:42
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Туреччина чітко дала зрозуміти, що вони не мають наміру блокувати членство вищеназваних країн в Альянсі, пише CNN.
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