ТЕМА

Українські військові встановлюють прикордонні стовпи на Харківщині

16 мая 2022 | 07:55

ЗСУ дісталося до кордонів з росією на Харківщині.


Українські військові показали відео, на якому бійці виходять до кордону із Росією у Харківській області. До кордону вийшов 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони.



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