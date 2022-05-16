Нефтяное эмбарго: Германия вырывается в лидеры

Работа по заключению сделок с альтернативными поставщиками идет, власти ФРГ уверены, что смогут решить логистические вопросы в течение 6-7 месяцев.

Германия откажется от импорта нефти из России до конца года, даже если ЕС не достигнет согласия по этому вопросу в рамках нового пакета санкций, пишет Блумберг со ссылкой на правительственных чиновников.