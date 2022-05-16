ТЕМА

"Рашизм" - журналістів та медіаорганізації закликають до вживання слова.

16 мая 2022 | 11:44

У Комітеті ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики закликають журналістів та медіаорганізації до вживання слова «рашизм» та похідних від нього у своїх публікаціях та ефірах.


На думку парламентарів, термін «рашизм» відображає як ідеологію нинішньої Росії, так і військові злочини та «нелюдську жорстокість, які здійснює та демонструє російська армія на українській землі». 

Слово також пропонують внести до офіційних термінологічних словників української мови.

Нагадаємо, рашизм є різновидом нацизму, фашизму і синонімом терміну «російський нацизм». Це ідеологічна основа путінізму. Історія підтвердила, що рашизм передбачає, в першу чергу, знищення українства як національної спільноти.

SPILKA news



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Stephen Alvarez
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100