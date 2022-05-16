"Рашизм" - журналістів та медіаорганізації закликають до вживання слова.

16 мая 2022 | 11:44

У Комітеті ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики закликають журналістів та медіаорганізації до вживання слова «рашизм» та похідних від нього у своїх публікаціях та ефірах.

На думку парламентарів, термін «рашизм» відображає як ідеологію нинішньої Росії, так і військові злочини та «нелюдську жорстокість, які здійснює та демонструє російська армія на українській землі».

Слово також пропонують внести до офіційних термінологічних словників української мови.

Нагадаємо, рашизм є різновидом нацизму, фашизму і синонімом терміну «російський нацизм». Це ідеологічна основа путінізму. Історія підтвердила, що рашизм передбачає, в першу чергу, знищення українства як національної спільноти.

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