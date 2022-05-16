На виїзді з окупованої Херсонщини застрягли тисячі машин

16 мая 2022 | 22:23

Про це повідомляють люди, які вже 4 доби стоять у багатокілометровій колоні під Бериславом у напрямку Кривого Рогу.

Виснажені мирні жителі хочуть виїхати на підконтрольну територію України, але їх не пропускають на російських блокпостах. Повні машини дітей, жінок та людей похилого віку стоять день і ніч у полі, без нормальних умов та їжі. Крім цього, їм загрожує небезпека сусідства з лінією фронту, де постійно йдуть бої. Також у районі погано ловить мобільний зв'язок. Незважаючи на те, що з Херсонської окупації ще не було жодного офіційного "зеленого коридору" - місцеві на свій страх і ризик виїжджають близько двох місяців.