У Альфа-банка - проблемы

16 мая 2022 | 23:18

Банку Фридмана не удалось претвориться украинским.

В Альфа-Банк Украина подтвердили информацию Офиса генерального прокурора Украины, что арестованы счета с ценными бумагами холдинговой компании ABHU, владеющей 42,4% акций Альфа-Банка Украина, и которые обездвижены из-за ограничений Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Более того, Альфа-Банк Украина сам и выполнил в прошлую пятницу определение об аресте счетов, согласно определению суда. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Арест счетов никак не влияет на функционирование Альфа-Банка Украина и не имеет никаких последствий для клиентов. Еще раз обращаем внимание, что деньги не выводились, а заводились на холдинговые компании, счета которых открыты в Альфа-Банке Украина. Что касается упомянутого соглашения, то по имеющейся у банка информации она проведена между двумя уполномоченными сторонами в соответствии с законодательством Украины. Предметом соглашения были корпоративные права на организацию с активами свыше $10 млн. Вся информация о соглашениях клиентов направляется банком по запросу уполномоченных органов в установленном порядке", — отметили в Альфа-Банке.

Также в пресс-службе отметили, что российский олигарх Михаил Фридман никогда не участвовал в управлении банком. Управление банком по-прежнему осуществляет Правление и Наблюдательный совет. Акционеры не участвуют в работе банка и аффилированных компаний.

"С апреля 2022 года право голоса по их акциям НБУ передал Симеону Дянкову – бывшему министру финансов и вице-премьеру Болгарии, и нынешнему главе Группы финансовых рисков Лондонской школы экономики. Банк работает в штатном режиме, в законодательном поле и в соответствии с требованиями НБУ. своей стороны банк предоставляет правоохранительным органам всю необходимую информацию", - добавили в пресс-службе.