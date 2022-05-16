З Азовсталі евакуювали тяжко поранених в обмін на полонених росіян

16 мая 2022 | 23:43

З підвалів Азовсталі евакуювали тяжко поранених

Це був обмін тяжко поранених українських військових на російських військовополонених.

Рішення приймалося на найвищому рівні. Про це повідомив командир бригади окупантів Олександр Ходаковський.

Офіційної інформації з української сторони поки що не було.