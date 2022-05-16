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З Азовсталі евакуювали тяжко поранених в обмін на полонених росіян
16 мая 2022 | 23:43
З підвалів Азовсталі евакуювали тяжко поранених
Це був обмін тяжко поранених українських військових на російських військовополонених.
Рішення приймалося на найвищому рівні. Про це повідомив командир бригади окупантів Олександр Ходаковський.
Офіційної інформації з української сторони поки що не було.
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