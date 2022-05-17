ТЕМА

До 90% аудитории Твиттер - боты?

17 мая 2022 | 14:08

Маск решил потороваться.


Вскоре после приостановки сделки по покупке Twitter миллиардер более подробно объяснил причины своего решения. Он предположил, что администрация соцсети «приукрасила» официальную статистику о количестве фейковых аккаунтов и спам-ботов — притом по-крупному.

По словам бизнесмена, «есть некоторый шанс», что боты составляют более 90% ежедневной активной аудитории Twitter. Он отметил, что наиболее популярные твиты всех времён лайкнуло всего около 2% активных пользователей. Сама соцсеть оценивает численность ботов не более чем в 5% от общей пользовательской базы, но выборка для составления этой статистики составила всего 100 аккаунтов.

Пока неизвестно, в какие сроки и по какой методике будет произведена новая «инвентаризация» учётных записей. Не исключено, что в случае расхождения её результатов с официальной статистикой акции Twitter упадут в цене ещё больше, а условия сделки могут быть пересмотрены в сторону снижения стоимости покупки. Представители соцсети заявление бизнесмена пока не прокомментировали.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Lisa Fonssagrives-Penn. photos by Irving Penn
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100