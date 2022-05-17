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До 90% аудитории Твиттер - боты?
17 мая 2022 | 14:08
Маск решил потороваться.
Вскоре после приостановки сделки по покупке Twitter миллиардер более подробно объяснил причины своего решения. Он предположил, что администрация соцсети «приукрасила» официальную статистику о количестве фейковых аккаунтов и спам-ботов — притом по-крупному.
По словам бизнесмена, «есть некоторый шанс», что боты составляют более 90% ежедневной активной аудитории Twitter. Он отметил, что наиболее популярные твиты всех времён лайкнуло всего около 2% активных пользователей. Сама соцсеть оценивает численность ботов не более чем в 5% от общей пользовательской базы, но выборка для составления этой статистики составила всего 100 аккаунтов.
Пока неизвестно, в какие сроки и по какой методике будет произведена новая «инвентаризация» учётных записей. Не исключено, что в случае расхождения её результатов с официальной статистикой акции Twitter упадут в цене ещё больше, а условия сделки могут быть пересмотрены в сторону снижения стоимости покупки. Представители соцсети заявление бизнесмена пока не прокомментировали.
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