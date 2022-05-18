WSJ: Boeing 737, разбившийся в марте на юге Китая, намеренно направили в землю

18 мая 2022 | 21:56

Данные бортовых самописцев Boeing 737, потерпевшего крушение 21 марта на юге Китая, позволяют утверждать, что самолет был намеренно направлен в землю. К такому выводу, пишет CNN со ссылкой на The Wall Street Journal, пришли американские эксперты, занимающиеся расследованием причин крушения.

По данным бортовых самописцев, команда о резком снижении высоты была отдана кем-то, находившимся в кабине пилотов. «Самолет сделал то, что ему сказал сделать кто-то из кабины», — заявили источники WSJ. Американские эксперты теперь сосредоточили расследование на действиях пилота, однако не исключают, что в кабину мог проникнуть посторонний и направить самолет в землю.

Китайские авиаэксперты, выясняющие причины авиакатастрофы, отмечает издания, никаких технических неполадок, которые могли бы спровоцировать крушение самолета, не обнаружили.

Самолет авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс из Куньмина в Гуанчжоу, разбился 21 марта в горной местности на юге Китая. Все 133 человека, находившиеся на борту, погибли.