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Партизаны ликвидировали высокопоставленных российских военных в Мелитополе

18 мая 2022 | 22:00

В захваченном российскими военными Мелитополе участники партизанского движения ликвидировали нескольких вражеских офицеров высокого ранга. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.


«В Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть. Но сегодня в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан», — говорится в публикации.

Также отмечается, что гибель своих командиров рашисты не афишируют.

По сведениям жителей Мелитополя, захватчики завезли в город своих «шептунов», которые распространяют фейки в духе: «В начале войны власть сдала город», «Украина бросила Мелитополь, именно поэтому не проходит эвакуация, не выплачиваются заработные платы», «Когда в Мелитополь придут ВСУ, то город будет разбомблен», и прочие лживые «страшилки».

«Конечно, все эти вражеские послания ориентированы только на то, чтобы мелитопольцы согласились на сотрудничество с захватчиками и перестали доверять леги



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