Партизаны ликвидировали высокопоставленных российских военных в Мелитополе

Также отмечается, что гибель своих командиров рашисты не афишируют.

По сведениям жителей Мелитополя, захватчики завезли в город своих «шептунов», которые распространяют фейки в духе: «В начале войны власть сдала город», «Украина бросила Мелитополь, именно поэтому не проходит эвакуация, не выплачиваются заработные платы», «Когда в Мелитополь придут ВСУ, то город будет разбомблен», и прочие лживые «страшилки».

«Конечно, все эти вражеские послания ориентированы только на то, чтобы мелитопольцы согласились на сотрудничество с захватчиками и перестали доверять леги