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На войну с Украиной каждый час Россия тратит миллиард рублей — Минфин РФ
19 мая 2022 | 09:43
На войну с Украиной ежедневно тратят около 21 миллиарда рублей в день (315 млн долларов). По сравнению с довоенным периодом траты на «национальную оборону» выросли более чем в два раза, сообщает Moscow Times со ссылкой на данные Минфина.
В апреле федеральный бюджет потратил на «оборону» 628 миллиардов рублей, тогда как в апреле прошлого года по этой статье было потрачено только 275 миллиардов. В довоенном январе траты составили 233 миллиарда рублей.
Сумма, которую власти ежедневно тратят на войну, сопоставима с годовым бюджетом Алтая, Еврейской автономной области и Калмыкии. И с каждым месяцем войны эта сумма растет. В феврале траты выросли на 136 млрд рублей по сравнению с январем, до 369 миллиардов рублей, в марте расходы выросли до 450 млрд, а в апреле до 628 миллиардов рублей.
При этом за период с января по конец апреля на войну потратили втрое больше денег, чем на образование и здравоохранение и в 10 раз больше, чем на экологию.
В апреле министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в этом году российский бюджет ждет дефицит примерно в 1,6 триллиона рублей. При этом в конце 2021 года бюджет утвердили с профицитом 1,3 триллиона рублей.
Ранее немецкое издание Focus подсчитало, сколько Москва тратит на свое бессмысленное кровопролитие на украинской территории. Оказалось, что путинский план не сработал, так что теперь приходится тратить в разы больше.
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