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Завтра на Укрпошті - аншлаг!
22 мая 2022 | 21:07
Починається продаж нової марки до 40-й день утоплення крейсеру "Москва". В 1500 отделениях "Укрпочты" с 14.00 уже можно будет приобрести экземпляр.
"Завтрашний день выбран не случайно, потому что именно завтра в Украине будут отмечать День морской пехоты. Кроме того, завтра ровно 40 дней, как утонул крейсер "Москва" . Поэтому, нам показалось, что это очень символично, так отпраздновать",- отметил Смелянский.
По его словам марка "Русский военный корабль ... ВСЕ!" выпускается тиражом 5 млн. экземпляров и будет реализовываться в 1500 отделениях "Укрпочты".
"Только за первую неделю мы предоставляем отделениям почты 1 млн экземпляров и потом будем еще добавлять. Также, откроется 5 интернет - площадок, где можно будет приобрести марку, включительно с двумя международными",- сказал Смелянский.
Завтра "Укрпочта" запускает в продажу марку "Русский военный корабль ... ВСЕ!". С 14.00 ее можно будет приобрести в 1500 отделениях почты.
Об этом сообщил генеральный директор компании "Укрпочта" Игорь Смелянский в эфире информационного телемарафона.
Генеральный директор компании "Укрпочта" отметил, что по результатам всеукраинского голосования, почта сразу начинает работу над маркой "Добрый вечер, мы из Украины".
"Проголосовало 650 тыс. людей и победителем стала тема "Добрый вечер, мы из Украины", второе место у темы "Песик Патрон из ГСЧС",- сообщил Смелянский.
Генеральный директор компании "Укрпочта" анонсировал, что кроме этого начнется работа над следующей маркой, которая будет посвящена победителю музыкального конкурса "Евровидение-2022".
"Это будет третья марка с "Евровидением", была с Русланой и с Джамалой, теперь будет с Kalush Orchestra",- сказал Смелянский.
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