ТЕМА

Російська нафта застрягла у морі

24 мая 2022 | 11:51

Близько 62 млн барелів (рекордна кількість) російської нафти Urals наразі перебувають у суднах в морі: трейдери намагаються знайти покупців на нафту, але бажаючих немає. Про це пише Reuters із посиланням на дані аналітичної компанії Vortexa.


"Сполучені Штати та інші країни заборонили імпорт російської нафти та нафтопродуктів через вторгнення в Україну, а інші уникали придбання вантажів, побоюючись майбутніх санкцій. Європейська комісія розглядає ембарго на російську нафту", - нагадує агентство.

Обсяг сирої нафти Urals у морі втричі перевищує середній довоєнний, кажуть у Vortexa.

"Цифри, які показують, що російський експорт все ще відносно високий, не показують повної історії", - сказав експерт з енергетичних питань Клей Сейгл.

"Російська нафта в морі продовжує накопичуватися", - підкреслив він.

Кількість вантажів Urals у морі без визначеного пункту призначення становить 15% від загальної кількості - це також новий максимум, додав Сейгл.

Частина нафти може бути в дорозі до нерозкритих покупців, а інша може бути непроданим вантажем, кажуть трейдери.



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