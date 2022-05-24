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Експрезидента Молдови Додона затримали за підозрою в держзраді (оновлено)
24 мая 2022 | 12:11
У домі експрезидента провели обшуки.
Антикорупційна прокуратура Молдови спільно зі спецслужбами прийшла з обшуками до колишнього президента Ігоря Додона. Обшуки проводяться в справі про пасивну корупцію, незаконне збагачення, державну зраду і злочинне фінансування політичної партії.
Про це повідомляє Newsmaker.
Повідомляється, що обшуки проводяться удома в Додона в Кишиневі, а також в інших місцях та на об'єктах нерухомості, які належать колишньому президенту через посередників.
Речниця молдовської генеральної прокуратури Маріанна Кьорпек повідомила, що Додона затримали на 72 години, пише "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що слідчі дії проводяться в рамках так званої справи "кульок". Вона стосується відео від 2019 року, на якому молдавський олігарх Влад Плахотнюк передав Додону пакет, в якому, ймовірно, були гроші. Генпрокуратура Молдови тоді вирішила не відкривати справу щодо Додона, оскільки не була впевнена в достовірності відео. Тепер же стало відомо, що суд скасував рішення про невідкриття кримінальної справи.
Нагадаємо, Додон був міністром економіки Молдови у 2006-2009 роках в урядах Василя Тарлєва та Зінаїди Гречаний. У 2016-2020 роках обіймав посаду президента.
У 2020 році Додон програв вибори президента Молдови Маї Санду, а у 2021 році його Партія соціалістів Республіки Молдова програла й вибори до парламенту.
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