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У Києві СБУ викрила агітатора й інформатора рашистів
24 мая 2022 | 12:20
Служба безпеки України у Києві викрила протиправну діяльність проросійського пропагандиста, який створив мережу антиукраїнських інформаційних ресурсів. Загальна аудиторія їх складала понад 150 тисяч користувачів.
Кіберфахівці спецслужби встановили, що акаунти у соціальних мережах та телеграм-каналах адміністрував мешканець столиці – колишній військовий.
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