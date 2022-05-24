У Києві СБУ викрила агітатора й інформатора рашистів

24 мая 2022 | 12:20

Служба безпеки України у Києві викрила протиправну діяльність проросійського пропагандиста, який створив мережу антиукраїнських інформаційних ресурсів. Загальна аудиторія їх складала понад 150 тисяч користувачів.

Кіберфахівці спецслужби встановили, що акаунти у соціальних мережах та телеграм-каналах адміністрував мешканець столиці – колишній військовий.

Створені мережі пропагандист використовував для виправдовування збройної агресії РФ проти України. Зокрема, публікував матеріали про планування обстрілів залізничних об’єктів.

Крім того, правоохоронці виявили у мобільних пристроях зловмисника переписку з колишніми військовослужбовцями рф, які нині проживають на території тимчасово окупованого Криму. Тут зрадник висловлював підтримку російським окупантам, закликав до знищення будь-якої країни ядерною зброєю, висадки ворожого десанту у столиці нашої держави, називав українців та американців штучними націями.

Також з початку збройної агресії рф зловмисник розповідав про рух транспорту у столиці, закликав ув'язнювати та розстрілювати українських полонених.

В ході проведення обшуку за місцем проживання у Печерському районі столиці працівники СБУ вилучили комп'ютерну та мобільну техніку, за допомогою якої здійснювалось адміністрування ресурсів.

Наразі слідчі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області оголосили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.