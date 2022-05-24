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Русские и китайские бомбардировщики летали рядом с Японией во время визита Байдена
24 мая 2022 | 16:11
Министр обороны Японии сообщил, что во вторник китайские и российские истребители совершили совместные полеты над Японским и Восточно-Китайским морями в ходе встречи лидеров четырехстороннего блока в Токио.
Нобуо Киши сказал, что Токио выразил «серьезную озабоченность» России и Китаю по поводу полетов, которые имели место, когда лидеры США, Индии, Австралии и Японии вели переговоры по региональной безопасности.
«Два китайских бомбардировщика присоединились к двум российским бомбардировщикам в Японском море и совершили совместный полет в Восточно-Китайское море», — сказал Киши журналистам.
«После этого в общей сложности четыре самолета, два предполагаемых (новых) китайских бомбардировщика, которые заменили два китайских бомбардировщика, и два российских бомбардировщика совершили совместный полет из Восточно-Китайского моря в Тихий океан».
Киши сказал, что российский самолет для сбора разведывательных данных также вылетел во вторник с севера Хоккайдо на полуостров Ното в центральной Японии, назвав эти действия особенно «провокационными», учитывая саммит в Токио.
«Мы дипломатическим путем передали нашу серьезную озабоченность с точки зрения безопасности нашей страны и региона», - сказал он.
«По мере того, как международное сообщество реагирует на агрессию России против Украины , тот факт, что Китай предпринял такие действия в сотрудничестве с Россией, которая является агрессором, вызывает обеспокоенность. Это нельзя не заметить».
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