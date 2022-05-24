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Владимир Зеленский рассказал о плане на случай его гибели
24 мая 2022 | 23:08
Президент Украины рассказал о плане, который разработали на случай его гибели.
“Мы были подготовлены и разделены, я, премьер-министр и глава парламента. У нас парламентско-президентская республика. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили Кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов”.
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