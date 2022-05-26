Український олімпієць був коректувальником у рашистів

Красильніков – майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики, двічі виступав за Україну на літніх Олімпійських іграх, посівши 9 й 4 місце.

У Чугуєві затримали группу ворожих коректувальників, серед яких бува український спортсмен-важковик Генадий Красильніков.

Військові зарештували зрадника та його поплічників.