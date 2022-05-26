ТЕМА

Український олімпієць був коректувальником у рашистів

26 мая 2022 | 20:39

Військові зарештували зрадника та його поплічників.


У Чугуєві затримали группу ворожих коректувальників, серед яких бува український спортсмен-важковик Генадий Красильніков.

Красильніков – майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики, двічі виступав за Україну на літніх Олімпійських іграх, посівши 9 й 4 місце.



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