Конец уж близок: можно ли спастись от обезьяньей оспы?

27 мая 2022 | 09:47 , Олег Ельцов. ТЕМА

Уже неделю просторами медиа ширится леденящая душу новость, по некоторым формулировкам, о «пандемии» обезьяньей оспы. Вчитываемся: уже 14 стран охвачены вирусом. Одной из первых оказалась под ударом Великобритания. Там выявлено 9 (!) случаев. В остальных странах пока меньше. Но весь мир готовится к очередному армагедону, бьет в набат ВООЗ, недавно спасший человечество от коронавируса. Пресса что есть мочи информирует аудиторию о грядущей беде, иллюстрируя новость весьма красочными прыщами на телах жертв смертельной оспы.

Каждое медиа добавляет в разгорающийся огонь свою персональную ложку масла. По сведениям одних, обезьянья оспа передается крайне слабо, но есть пикантный нюанс: преимущество инфицируются любители однополой любви. И это, якобы, будет препятствовать выявлению заболевших. Граждане постесняются признаться в пагубной страсти и выдать своих секс-партнеров, ставших источником инфицирования.

Что любопытно: появление новой заразы удачно совпало с отступлением с международной арены смертельного коронавируса, от борьбы с которым погибло больше людей, чем было спасено.

Мучаясь разгадкой этого феномена, автор обратился за консультацией к настоящему ученому, знающему вирусы не хуже своей кошки. И вот что оказалось. Ну, во-первых, мой безымянный ученый, отвел подозрения от гомосексуалистов. Обезьяньей оспе особенно подвержены дети. Но! Знакомый крайне удивлен поднявшейся панике, с моей стороны в том числе. «Тебе нечему бояться, ты ж получил прививку от оспы в детстве. А эта прививка хоть и не от обезьяньей, но весьма действенна. Иммунитет есть, равно как у всех, кто получил такую прививку. А такая есть у подавляющего большинства населения.»

Так в чем же проблема, откуда кипеш? Прививка от оспы давно проверена, может быть произведена в общепланетарных масштабах хоть завтра. Почему ВООЗ вместо того, чтобы снять напряжение и порекомендовать уколоться тем, кто в детстве прогулял эту процедуру, нагнетает панику вслед за прессой? Думаю, мы не разберемся в их мотивации. Можно предположить, что секрет – в мощном фармацевтическом лобби и в оправдании самого существования ВООЗ с грандиозным финансированием (чтобы было понятнее: каждый землянин, включая пенсионеров и милиционеров, ежегодно платит в бюджет организации полдоллара!). Фактом остается то, что кому-то влиятельному сильно понравилось кошмарить мир всяческими страшилками и тянуть его в «новую реальность», связанную с унижением личности, ограничением ее прав и тотальном хаосе в экономике. Природа этой тенденции остается для автора загадкой.

Безусловно одно: без медиа эта цель была бы недостижима. И я где-то могу понять своих иностранных коллег: добывать оригинальные новости затратно, можно пользовать отработанную схему: коварный вирус, жуткие прыщи на фотографиях, а там и ВООЗ со своими комментариями непременно подтянется. Внимание аудитории гарантировано!

Но мне категорически непонятно, как может украинская пресса кошмарить бедных украинцев этим фейком?! Ребята, у нас война, люди живут в перманентном кошмаре, в режиме 24/7 потребляют жуткие картинки с оккупированных территорий, слушают свидетельства жертв рашистских нелюдей. И в добавок к этому вы по несколько раз на день скармливаете одуревшим от ужаса людям этот информационно-инфекционный треш. Я не знаю чего не хватает коллегам – мозгов или совести. Но мне кажется, все насущнее встает вопрос принятия некоего закона, запрещающего или как минимум ограничивающего количество информационного мусора в эфире. Опыт у нас есть: русскую пропаганду мы выдавили из медиа, особо упорных пропагандистов закрыли. Я голосую за то, чтобы их судьбу наследовали и те, кто злоупотребляет всевозможными страшилками и прочей негативной информацией. Да, аудитория падка на новости подобного рода. Но нельзя идти на поводу у низменных инстинктов. Как минимум, государственные и коммунальные медиа должны быть очищены от этого сорта информации. Порой следует и власть применить.