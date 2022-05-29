ТЕМА

ДНр-івці та росіяне утилізували один-одного

29 мая 2022 | 18:56

Мобілізовані із т.зв. «ДНР» влаштували стрілянину з солдатами Росії, – уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.


 «Зафіксовано випадки перестрілки між примусово мобілізованими місцевими жителями та російськими військовослужбовцями. Також за останні два тижні у лавах «армії» ОРДЛО тисячі людей склали зброю» 



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