ДНр-івці та росіяне утилізували один-одного

29 мая 2022 | 18:56

Мобілізовані із т.зв. «ДНР» влаштували стрілянину з солдатами Росії, – уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

«Зафіксовано випадки перестрілки між примусово мобілізованими місцевими жителями та російськими військовослужбовцями. Також за останні два тижні у лавах «армії» ОРДЛО тисячі людей склали зброю»