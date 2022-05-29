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ДНр-івці та росіяне утилізували один-одного
29 мая 2022 | 18:56
Мобілізовані із т.зв. «ДНР» влаштували стрілянину з солдатами Росії, – уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.
«Зафіксовано випадки перестрілки між примусово мобілізованими місцевими жителями та російськими військовослужбовцями. Також за останні два тижні у лавах «армії» ОРДЛО тисячі людей склали зброю»
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Також там зазначили, що армії РФ вдалося захопити частину Лиману на Донеччині. На даний момент основні зусилля Росії, ймовірно, залишаються за 40 км на схід, навколо Сєвєродонецького котла.
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