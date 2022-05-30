|
Британська розвідка проаналізувала стан рашистського війська
30 мая 2022 | 12:07
❗️Росія зазнала в Україні нищівних втрат серед офіцерів молодшого та середнього рангу, що призведе до зниження ефективності дій та подальшого падіння морального духу російської армії.
❗️Командири бригад і батальйонів вимушені перебувати безпосередньо на передових позиціях, оскільки несуть високий рівень відповідальності за роботу підрозділів. Молодшим офіцерам довелося керувати тактичними діями найнижчого рівня, оскільки у війську не вистачає сержантів.
❗️Все це посилює проблеми з модернізацією підходу до командування та управління. Вже зараз БТГ, які відновлюються в Україні з уцілілих підрозділів, будуть менш ефективними через брак молодших керівників.
❗️З огляду на численні достовірні повідомлення про локалізовані бунти серед російських військ в Україні, брак досвідчених і надійних командирів взводів і рот, слід чекати подальшого зниження морального духу та поганої дисципліни.
также читайте
[28.05.2022]
[28.05.2022]
|
по теме
На мелітопольського гауляйтера здійснено замах
30. 05. 2022 | 12:09
У центрі окупованого Мелітополя прогримів потужний вибух в районі проживання гауляйтера Запорізької області від Росії - екс-нардепа Євгена Балицького.
З третьої спроби Порошенко виїхав за кордон
30. 05. 2022 | 11:45
Нардеп, п'ятий президент Петро Порошенко з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею. Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на інформацію співрозмовика у правоохоронних органах.
Вілкул повідомив про успішну контратаку на південь від Кривого Рогу
29. 05. 2022 | 23:20
ДНр-івці та росіяне утилізували один-одного
29. 05. 2022 | 18:56
Мобілізовані із т.зв. «ДНР» влаштували стрілянину з солдатами Росії, – уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.
Служити на Чорноморському флоті стає сумно
28. 05. 2022 | 20:22
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»