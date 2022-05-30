Британська розвідка проаналізувала стан рашистського війська

30 мая 2022 | 12:07

❗️Росія зазнала в Україні нищівних втрат серед офіцерів молодшого та середнього рангу, що призведе до зниження ефективності дій та подальшого падіння морального духу російської армії.

❗️Командири бригад і батальйонів вимушені перебувати безпосередньо на передових позиціях, оскільки несуть високий рівень відповідальності за роботу підрозділів. Молодшим офіцерам довелося керувати тактичними діями найнижчого рівня, оскільки у війську не вистачає сержантів.

❗️Все це посилює проблеми з модернізацією підходу до командування та управління. Вже зараз БТГ, які відновлюються в Україні з уцілілих підрозділів, будуть менш ефективними через брак молодших керівників.

❗️З огляду на численні достовірні повідомлення про локалізовані бунти серед російських військ в Україні, брак досвідчених і надійних командирів взводів і рот, слід чекати подальшого зниження морального духу та поганої дисципліни.