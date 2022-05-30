ТЕМА

На мелітопольського гауляйтера здійснено замах

30 мая 2022 | 12:09

У центрі окупованого Мелітополя прогримів потужний вибух в районі проживання гауляйтера Запорізької області від Росії - екс-нардепа Євгена Балицького.


За інформацією ЗМІ, вибух пролунав о 7:50. У мелітопольців, які проживають в районі вулиць Героїв України, Петра Дорошенка, Богдана Хмельницького тремтіли вікна і стіни в будинках. 

"За попередніми даними вибухнуло в районі ТЦ "Квартал", де розташована багатоповерхівка псевдо-губернатора Запорізької області Євгена Балицького. Не виключено, що спрацювали диверсанти. В даний час в центрі міста мелітопольці спостерігають клуби чорного диму", - сказано в повідомленні.

Чи є постраждалі і кого або що конкретно підірвали - поки не повідомляється.



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