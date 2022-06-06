В МВС заявили про активізацію ДРГ в Києві та області

06 июня 2022 | 12:20

Останнім часом в столичному регіоні відзначається посилення диверсійної роботи росіян. Правоохоронці проводять “величезну оперативну роботу” щодо затримання диверсантів.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

“Ситуація така, що упродовж останнього часу росіяни, дійсно, посилили диверсійну роботу. Вони набирають людей, переважно з окупованих територій, це Донецька, Луганська області, це люди, як щонайменше розуміють, а інколи навіть можуть говорити українською мовою. Вони потрібні для перекидання в інші регіони України та для вчинення терактів“, – сказав Денисенко.

За його словами, був період, коли ДРГ дещо затихли, проте наразі “вони знову активізувалися, їх затримують відносно регулярно“.

Головні цілі ДРГ – сіяти паніку і робити життя на територіях далеко від фронту максимально напруженим. Радник голови МВС закликав громадян “не розслаблятися, бо війна триває“.

“Якщо ви розумієте, що щось не так, що, наприклад, якісь дивні … люди несподівано поселилися у вашому будинку, звертайтеся до поліції. Якщо ви розумієте, що щось іде не так, звертайтеся до поліції. При цьому слід зберігати здоровий глузд. Ми пам’ятаємо, що відбувалося у перші дні війни, коли пильність справді була дуже висока, але інколи вона зашкалювала. Тому тут теж прохання зберігати здоровий глузд. Резерви і можливості поліції теж не “гумові“, – резюмував Денисенко.