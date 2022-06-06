ТЕМА

З'явилася заміна російській нафті в Європі

06 июня 2022 | 12:39

США дозволили італійській нафтовій компанії Eni SpA та іспанській нафтовій компанії Repsol SA постачати венесуельську нафту до Європи.


▫️Таким чином, венесуельська нафта замінить російську на ринку, імпорт якої обмежений ембарго, пише Reuters. 

Також, як повідомляє Politico, у США чітко дали зрозуміти, що не підуть на зняття санкцій в обмін на зняття російської блокади з українських портів для вивезення зерна.



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