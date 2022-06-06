З'явилася заміна російській нафті в Європі

06 июня 2022 | 12:39

США дозволили італійській нафтовій компанії Eni SpA та іспанській нафтовій компанії Repsol SA постачати венесуельську нафту до Європи.

▫️Таким чином, венесуельська нафта замінить російську на ринку, імпорт якої обмежений ембарго, пише Reuters.

Також, як повідомляє Politico, у США чітко дали зрозуміти, що не підуть на зняття санкцій в обмін на зняття російської блокади з українських портів для вивезення зерна.