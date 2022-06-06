|
З'явилася заміна російській нафті в Європі
06 июня 2022 | 12:39
США дозволили італійській нафтовій компанії Eni SpA та іспанській нафтовій компанії Repsol SA постачати венесуельську нафту до Європи.
▫️Таким чином, венесуельська нафта замінить російську на ринку, імпорт якої обмежений ембарго, пише Reuters.
Також, як повідомляє Politico, у США чітко дали зрозуміти, що не підуть на зняття санкцій в обмін на зняття російської блокади з українських портів для вивезення зерна.
также читайте
[31.05.2022]
[31.05.2022]
[31.05.2022]
|
по теме
РФ готовится аннексировать Литву?
08. 06. 2022 | 16:28
ЕС придумал, как заменить российский газ
06. 06. 2022 | 13:17
Брюссель с целью избавиться от энергетической зависимости разработал план замещения российского газа.
Экс-премьер сбежал из России
06. 06. 2022 | 13:15
Бывший глава российского правитальства Михаил Касьянов покинул страну.
росіяни стверджують, що домовилися про розблокування одеського порту
06. 06. 2022 | 13:04
Україна, Росія та Туреччина погодили попередню схему вивезення зерна з Одеського порту, пишуть російські "Известия", з посиланням на джерела.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»