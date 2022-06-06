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росіяни стверджують, що домовилися про розблокування одеського порту

06 июня 2022 | 13:04

Україна, Росія та Туреччина погодили попередню схему вивезення зерна з Одеського порту, пишуть російські "Известия", з посиланням на джерела.


🔸Згідно з планом, розмінуванням прибережних вод у районі Одеси займеться Туреччина. Туреччина також конвоюватиме судна, що виходять із порту в нейтральні води Чорного моря до певної точки, де їх зустрічатимуть російські військові кораблі. Росія супроводжуватиме суд до Босфору. 

▫️Джерела повідомляють, що поки що лише про розблокування порту в Одесі, зараз опрацьовується точний маршрут кораблів. Очікується, що "дорожню карту" затвердять 8-9 червня на переговорах у Туреччині за участю ООН
🔺З української сторони наразі немає підтвердження цієї інформації



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