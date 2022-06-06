Экс-премьер сбежал из России

Такими были сиднейские бандиты в 1928 году.

По словам Мерзликина, Касьянов «в данный момент находится за границей», его местонахождение и дата возвращения «неизвестны». Причины отъезда Касьянова Мерзликин также не уточнил.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена бюро политсовета партии Константина Мерзликина.