ТЕМА

Экс-премьер сбежал из России

06 июня 2022 | 13:15

Бывший глава российского правитальства Михаил Касьянов покинул страну.


Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена бюро политсовета партии Константина Мерзликина.

По словам Мерзликина, Касьянов «в данный момент находится за границей», его местонахождение и дата возвращения «неизвестны». Причины отъезда Касьянова Мерзликин также не уточнил.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Сиднейский музей полиции и юстиции

Такими были сиднейские бандиты в 1928 году.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100