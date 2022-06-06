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Экс-премьер сбежал из России
06 июня 2022 | 13:15
Бывший глава российского правитальства Михаил Касьянов покинул страну.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена бюро политсовета партии Константина Мерзликина.
По словам Мерзликина, Касьянов «в данный момент находится за границей», его местонахождение и дата возвращения «неизвестны». Причины отъезда Касьянова Мерзликин также не уточнил.
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