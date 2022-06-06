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Бег за стаей. Часть 1
06 июня 2022 | 13:31 , Том Купер
Прошло 100 дней с начала путинского (повторного) вторжения в Украину 24 февраля этого года. Поэтому почти все публикуют обзоры, резюме или обсуждают «извлеченные уроки» этой войны. Обычно я выступаю против поведения «беги за стаей» и иду своим путем. Однако за последние два дня в мире было опубликовано столько чепухи, и мне задали столько вопросов по теме, что в этот раз я сделаю исключение и тоже предложу свой комментарий — и то только по одной причине. : мне кажется, что слишком много людей просто не понимают друг друга. Поэтому вот как я вижу вещи — сильно сжато.
Разум: с моей точки зрения, главная проблема в этой войне заключается в том, что — что бы ни случилось — каждый остается настаивать на своей точке зрения, вплоть до того уровня, когда точки зрения превращаются в не более чем саркастически абсурдные догмы. Кроме того, пожалуйста, обратите внимание на мой обычный сарказм и почувствуйте себя «предупрежденным заранее», что — в той же степени, что и критика — я являюсь откровенным «поклонником ЕС», и, таким образом, следующее, вероятно, покажется «ЕС-ориентированным». слишком много. Связанная рекомендация: если вам это не нравится, прекратите чтение прямо здесь. Большое спасибо.
С запада на восток ситуация выглядит так:
В чем большая часть ЕС «по крайней мере похожа», так это в том, что Украина эндемически коррумпирована и считалась чем-то вроде «какой-то странной страны там, на Востоке» — главным образом потому, что до 24 февраля вряд ли кто-либо из лиц, принимающих решения, где-либо между Лиссабон, Хельсинки и Никосия знали об Украине что-то еще, кроме «коррупции» — мало кто готов доверять украинским политикам. Не делайте ошибок: Зеленский может пользоваться широкой народной поддержкой, будь то дома или в обществе в ЕС, но он не пользуется ею в кругах европейских лиц, принимающих решения. ….и еще есть элемент стыда — за десятилетия такой же недальновидной, но глубоко коррумпированной внешней политики умиротворения диктаторов… Неудивительно,
Само по себе это было бы не так плохо, если бы не то, что, что хуже всего, большинство решений в ЕС принимаются на основе разведывательных отчетов — и особенно военно-разведывательных оценок, — которые уже после годы, а также последние несколько дней и недель, все подчеркивают, что Украина (т.е. Вооруженные Силы Украины) «близка к коллапсу». Да, если не считать коллапса — и то «иногда в промежутке между настоящим моментом и следующими тремя неделями».
Кажется, никого не волнует, что такие разведывательные оценки основаны на «стандартах ЕС»: на предубеждении, основанном на том, что наши собственные вооруженные силы развалятся, если столкнутся с таким же давлением, как и украинцы. Нет, вместо этого многочисленные славные разведывательные службы стран-членов ЕС мало чем занимаются, кроме как оценивают ситуацию на основе видеороликов, собранных в социальных сетях. Какое же тогда удивление по поводу «качества» выводов, которые они делают….или что никто не обращает внимания на (между прочим: хорошо доказанный) факт, что «украинцы другие».
Неудивительный результат: большинство правительств ЕС не хотят предоставлять тяжелое вооружение: что, если оно окажется на черном рынке (см.: «Коррупция») или в руках России (см.: «Украина вот-вот развалится»)….?
….где ситуация на самом деле является «палкой о двух концах», потому что кажется, что те же самые украинцы просто не представляют себе, какая именно олигархия и коррупция доминируют во всех «гордых и превосходных западных демократиях». Может быть, кто-то должен напомнить украинцам, что те же самые круги, которые правят ЕС в наши дни, играли роль «путинских пособников» последние 20 с лишним лет…?
Тот факт, что Украина никогда не вторгалась в Индию или когда-то была частью этого «дружественного СССР», конечно, совершенно не имеет значения: индийцы игнорируют его так же, как венгры, греки, киприоты и сербы игнорируют тот факт, что их «братские Русские христиане» направляют банды «исламских варваров» — см. чеченцев и «Хизбаллу» — для нападения….хм… «братских украинских христиан»…
комментарии [2]
07.06.2022 22:12 бывалому это - не сюда. Это - на форум домохозяек
07.06.2022 17:01 Бывалый Много букв. Можно тремя предложениями?
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