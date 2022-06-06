Бег за стаей. Часть 1 06 июня 2022 | 13:31 , Том Купер распечатать [2] комментарии [2] Прошло 100 дней с начала путинского (повторного) вторжения в Украину 24 февраля этого года. Поэтому почти все публикуют обзоры, резюме или обсуждают «извлеченные уроки» этой войны. Обычно я выступаю против поведения «беги за стаей» и иду своим путем. Однако за последние два дня в мире было опубликовано столько чепухи, и мне задали столько вопросов по теме, что в этот раз я сделаю исключение и тоже предложу свой комментарий — и то только по одной причине. : мне кажется, что слишком много людей просто не понимают друг друга. Поэтому вот как я вижу вещи — сильно сжато.

Разум: с моей точки зрения, главная проблема в этой войне заключается в том, что — что бы ни случилось — каждый остается настаивать на своей точке зрения, вплоть до того уровня, когда точки зрения превращаются в не более чем саркастически абсурдные догмы. Кроме того, пожалуйста, обратите внимание на мой обычный сарказм и почувствуйте себя «предупрежденным заранее», что — в той же степени, что и критика — я являюсь откровенным «поклонником ЕС», и, таким образом, следующее, вероятно, покажется «ЕС-ориентированным». слишком много. Связанная рекомендация: если вам это не нравится, прекратите чтение прямо здесь. Большое спасибо. С запада на восток ситуация выглядит так: 1.) США: в процессе гигантского противостояния между собственной олигархией и тем, что осталось от республики, плюрализма и демократии, замаскированных под «марксистов-демократов против борцов за свободу-республиканцев» (хотя на самом деле обе партии совершенно недееспособные, но поддерживаемые той же олигархией) — так США относятся и к себе, и к Европе, и к НАТО, и к Украине. Олигархия США, создавшая «проблемный Китай» в интересах извлечения (гигантских) прибылей, в настоящее время настаивает на том, чтобы Китайская Народная Республика (КНР) была «врагом общества №1» и «позволяла европейцам решать свои собственные проблемы на их собственный'. Следовательно, США «должны сосредоточиться на КНР/Тихоокеанском регионе: там будет война», а война на Украине — «еще один прокси-конфликт», а потому «совершенно неинтересный». В настоящее время, учитывая плачевное состояние разрушенной инфраструктуры и массовые социальные проблемы и тому подобное, по крайней мере отчасти это понятно. Менее понятен подход тех американцев США, которые откровенно озабочены «победой над Россией» (немногие из которых рекомендовали нанести ядерные удары по российским войскам, поскольку они приближались к Украине еще до 24 февраля). Проблема: обе точки зрения основаны на обычном, недальновидном подходе, что-то вроде «традиционного за последние 70 с лишним лет». В результате «элита» США — будь то олигархия или интеллигенция — остается расколотой: одна часть настаивает на том, что «это не наша проблема», другая на том, что «о, это еще одна блестящая возможность прикарманить миллиарды денег налогоплательщиков», а в-третьих, «мы должны что-то сделать»… Холодный факт заключается в том, что США нуждаются в расширении, чтобы оставаться успешными. Вместо того, чтобы расширяться (в космос, например), страна «борется за доли рынка» — за счет собственных налогоплательщиков, и то уже десятилетиями. Что же удивительного в том, что все (кто имеет значение) озабочены исключительно извлечением прибыли — настолько, что страна только что пережила две 20-летние войны за корпоративные прибыли — и нет места для размышлений над верхушкой. собственного носа (или глубины собственных карманов на ваш выбор)? Удивительно, что никто не приходит к мысли, что исход войны на Украине будет иметь решающее значение не только для статуса Украины и России или «Европы», но и для КНР и всего «Запада». ' — и что на десятилетия вперед? Нет, все это неважно, и поэтому «война на далекой Украине, не наднационально-

2.) Европа: если нет единства в США, то почему оно должно быть в Европе? Никогда не было ничего похожего на «единую Европу», так зачем начинать делать исключения из правил прямо сейчас? Поэтому не может быть единого мнения относительно того, что делать с путинской Россией и уж тем более с Украиной: Европу нужно обсуждать хотя бы через призмы «Европейского Союза» (ЕС) и «НАТО».

2.А) ЕС – это разрозненный конгломерат 27 разных наций с 27 национализмами (во многих случаях: шовинизмом), 27 разными правительствами, 27 разными «высшими национальными интересами», 27 разными стандартами жизни, традициями и т.д. В чем большая часть ЕС «по крайней мере похожа», так это в том, что Украина эндемически коррумпирована и считалась чем-то вроде «какой-то странной страны там, на Востоке» — главным образом потому, что до 24 февраля вряд ли кто-либо из лиц, принимающих решения, где-либо между Лиссабон, Хельсинки и Никосия знали об Украине что-то еще, кроме «коррупции» — мало кто готов доверять украинским политикам. Не делайте ошибок: Зеленский может пользоваться широкой народной поддержкой, будь то дома или в обществе в ЕС, но он не пользуется ею в кругах европейских лиц, принимающих решения. ….и еще есть элемент стыда — за десятилетия такой же недальновидной, но глубоко коррумпированной внешней политики умиротворения диктаторов… Неудивительно, Само по себе это было бы не так плохо, если бы не то, что, что хуже всего, большинство решений в ЕС принимаются на основе разведывательных отчетов — и особенно военно-разведывательных оценок, — которые уже после годы, а также последние несколько дней и недель, все подчеркивают, что Украина (т.е. Вооруженные Силы Украины) «близка к коллапсу». Да, если не считать коллапса — и то «иногда в промежутке между настоящим моментом и следующими тремя неделями». Кажется, никого не волнует, что такие разведывательные оценки основаны на «стандартах ЕС»: на предубеждении, основанном на том, что наши собственные вооруженные силы развалятся, если столкнутся с таким же давлением, как и украинцы. Нет, вместо этого многочисленные славные разведывательные службы стран-членов ЕС мало чем занимаются, кроме как оценивают ситуацию на основе видеороликов, собранных в социальных сетях. Какое же тогда удивление по поводу «качества» выводов, которые они делают….или что никто не обращает внимания на (между прочим: хорошо доказанный) факт, что «украинцы другие». Неудивительный результат: большинство правительств ЕС не хотят предоставлять тяжелое вооружение: что, если оно окажется на черном рынке (см.: «Коррупция») или в руках России (см.: «Украина вот-вот развалится»)….? 2.Б) НАТО: масса членов не может даже думать о том, чтобы Европа защищалась сама по себе, без надзора США. В том числе таких «ярко антипутинских» членов НАТО, как Великобритания, Польша и страны Балтии, которые уверены, что им лучше между собой и в сотрудничестве с США, чем с ЕС — за исключением случаев, когда речь идет о финансовой помощи, конечно. За некоторыми исключениями либо управляют некомпетентные люди (см. Францию ​​и Польшу), либо имеют целые банды некомпетентных генералов в высших эшелонах вооруженных сил (см. Германию и Италию), либо имеют преимущественно пророссийское население (Греция, Кипр, Болгария) , управляются путинскими друзьями (см. Венгрию), или, по крайней мере, имеют сильные оппозиционные блоки, состоящие из спонсируемых Путиным придурков (несколько восточно-европейских членов НАТО). Какой тогда сюрприз,

3.) Украина: реформа, приведшая к децентрализации не только системы командования вооруженными силами, но и системы политической власти, «сработала» настолько, что сильно коррумпированная олигархия стремилась защитить страну от путинской агрессии. (конечно, чтобы не быть захваченным российской олигархией). Если спросить, то вместе с национализмом (в некоторых случаях: мало что еще, кроме чистого шовинизма) это и спасло страну в первые дни войны; возможно, что с тех пор держит его на плаву. Однако: эта реформа была неудачной настолько, что не смогла устранить коррупцию и некомпетентность. Иными словами: да, в политической и военной верхушке по-прежнему царит повальная коррупция и, что хуже всего, по-прежнему широко распространена некомпетентность (достаточно вспомнить падение Херсона и Мелитополя, почти падение Харькова, чтобы понять о чем я). В результате получается большой разрыв между «элитами» и «остальными людьми»: верхушка настаивает на безоговорочной помощи Запада, но не готова к реформам, введению прозрачности и борьбе с коррупцией. Проблема в том, что из-за этого мнения 99% украинцев, которые искренне хотят, чтобы их страна вступила в ЕС и НАТО (и тем самым внедрила что-то вроде «западных стандартов управления»), просто не имеют значения. ….где ситуация на самом деле является «палкой о двух концах», потому что кажется, что те же самые украинцы просто не представляют себе, какая именно олигархия и коррупция доминируют во всех «гордых и превосходных западных демократиях». Может быть, кто-то должен напомнить украинцам, что те же самые круги, которые правят ЕС в наши дни, играли роль «путинских пособников» последние 20 с лишним лет…? 4.) Россия: это легко, потому что все, что имеет значение, это один персонаж, и то, что он - и клика, поддерживающая его, чтобы удержать его и себя у власти - думают, в его / их собственных интересах. Ирония заключается в том, что эти интересы можно резюмировать как очень похожие на интересы массы людей, недавно собравшихся в Давосе: присвоить себе миллиарды и оставаться безответственными. Соответственно любой плюрализм = "нацизм", "предательство", "пораженчество" и т.д... И никакой критики, конечно, не допускается. Ради этого Путин и его петербуржский клуб готовы «денацифицировать» Украину, да и всю НАТО — и ​​воевать буквально до последнего русского, сепаратистского, чеченского, армянского, югоосетинского , и Хезболла-боевиков".

5.) Китай: это тоже просто. Политика заключается в том, чтобы «подождать и посмотреть»: если Запад соберется с духом и поможет Украине победить Россию, Пекину «просто» будет любопытно сохранить статус-кво и вернуться к обычным делам» (особенно в том, что касается его — часто «сердечные» — экономические отношения), свободные под девизом «это экономика, тупица»….и наоборот : если Запад провалится, а Украина потерпит поражение, то будет, «мы же вам говорили: наша система всегда побеждает».

6.) Индия: если западные «демократии» могут быть такими же недальновидными и оппортунистическими до уровня незрелости, как они есть, — почему Индия не может превзойти их в этой дисциплине? Кроме того, Путин = Россия, а Россия = СССР, и СССР был таким большим другом Индии, в то время как плохой, плохой Запад был таким недружелюбным и стремился деэскалировать очередную пиар-китайскую агрессию, и то с 400+ годами Западный империализм и… ну, просто пришло время мести, и поэтому «хорошо», если Украина потерпит поражение от русских. Тот факт, что Украина никогда не вторгалась в Индию или когда-то была частью этого «дружественного СССР», конечно, совершенно не имеет значения: индийцы игнорируют его так же, как венгры, греки, киприоты и сербы игнорируют тот факт, что их «братские Русские христиане» направляют банды «исламских варваров» — см. чеченцев и «Хизбаллу» — для нападения….хм… «братских украинских христиан»… 7.) Извините, если я собрал всех остальных в одну кучу, но это примерно так: «остальные» находятся где-то между «любопытными наблюдателями» и «не наше дело». Некоторые горячо поддерживают Путина, потому что думают: «Россия = СССР, наш друг из 1960–1980-х годов»; другие, потому что они думают, что Путин серьезно борется с западным империализмом, убивавшим их более 500 лет, а не с очередным коррумпированным бандитом (как и большинство их собственных правительств). Третьи — за чистый реваншизм (см.: «Путину пора победить Запад, хоть проучите их»)… и все вместе упускают суть: дамы и господа, если на Украине восторжествует путинская диктатура, ваш собственный зад будет — или останется — под такой же диктатурой, возможно, на всю оставшуюся жизнь. Источник



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