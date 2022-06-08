Бег за стаей, часть 2

08 июня 2022 | 08:10 , Том Купер

Обсудив «основы» — политику — в «Части 1», пришло время обсудить военные аспекты первых трех месяцев войны на Украине. Давайте начнем с рассмотрения путинской России и официальной версии «спецоперации». Ведь должен же быть резон, чтобы Президент Российской Федерации обрушил всю мощь своих вооруженных сил на соседнюю страну… Так вот, судя по тому, что можно услышать из источников в России, цели путинской спецвойсковой операции были — и остаются — настойчиво сформулированными, максимально расплывчато . Это «типичный Путин»: циничный и вероломный персонаж, правящий «невнятными директивами», а не приказами.

Конечно, получатели его указаний обязаны понимать его указания как приказы и поэтому формулировать очень строгие приказы и передавать их своим подчиненным.

Именно в этом и заключается суть правления Путина: если что-то пойдет не так, виноваты они, а не Путин; он сказал им, чтобы они поступали лучше, но они отдали неправильные приказы…

С точки зрения Путина, это идеально, потому что позволяет ему оставаться гибким в отношении результатов, избегая при этом собственной ответственности — основная причина, по которой он развязал эту войну .

Неудивительный вывод состоит в том, что эта специальная военная операция не имеет смысла и не следует никакому плану. Это «большая ошибка»: каждый отдельный русский, присутствующий в соцсетях, может предложить не менее 15–20 разных версий, и выигрывает, как правило, та, которую выражает персонаж, умеющий лучше ругаться, оскорблять других участников более нецензурной брани. моды или может угрожать их безопасности.

В этом смысле, дорогой читатель, не заблуждайтесь: штурм Гостомеля и «Рывок на Киев» были большой уловкой. Уловка, необходимая, чтобы избежать разрушения северного Крыма, чтобы освободить исторических русских, исправить бесчисленные исторические ошибки, разоружить экстремистов и националистов, служащих западным лакеям, предотвратить нападение НАТО на юго-запад России, отомстить западному империализму… это героическое предприятие, направленное на то, чтобы положить конец англо-саксонскому господству; благородная, превентивная попытка предотвратить захват гомосексуалистами не только Москвы, но и Камчатки, Луны и Марса… другими словами: это агрессия НАТО против России.

Как это звучит абсурдно? Вот за что русские воюют, и пусть не все идет по (несуществующему) плану, обо всем заботится батюшка Путин, все не просто красиво и прекрасно, а просто фантастика, есть замечательные потемкинские деревни везде, и России не хватает, чтобы спасти Мир от голода…

…вздох….

Я отвлекся, очевидно. Другие аналитики — будь то в США или Европе — подготовили гораздо более серьезные анализы. Они знают, что RFA управляется всевозможными коррумпированными некомпетентными людьми; что русских генералов расстреливают (и это «хорошо»), потому что они должны вести с фронта, чтобы действовать эффективно; что RFA сильно недоукомплектована кадрами; сильно не оснащен средствами связи; и что масса ее оборудования далеко не так хороша, как рекламируется, сколько бы ни прославлялось (как правило, теми же аналитиками) за последние 20–30 лет… Действительно, некоторые уже доходят до того, что перечисляют весь опыт RFA собирается учиться и насколько она собирается совершенствоваться — во время и после этой войны…

….вздох…

Ладно, хватит сарказма. Проблема вот в чем: нам практически все твердят, что в стране, где ни один человек, принимающий решения, не смеет завязывать шнурки «без разрешения сверху» — будь то петербуржцы или сам Путин, — Путин не имеет значения? Не имеет значения, назначил ли он своих фаворитов командующими; не имеет значения, создал ли он эндемически коррумпированную систему — да, при искренней поддержке своих сторонников дома, но также и с многочисленными «поклонниками» за границей — а затем начал войну, направленную на то, чтобы избежать ответственности за это?

Если принять это во внимание, а затем добавить тот факт, что Путин руководил на микроуровне в первые два месяца своей специальной военной операции, жалкие показатели российских вооруженных сил просто неудивительны.

И не потому, что у Путина нет серьезного военного образования, а потому, что он правит вымогательством и набирает пиар-баллы на телевидении. Шантаж не сработал, и поэтому ему пришлось представить себя великим стратегом. По соображениям пиара ему нужно было обеспечить безопасность крупных городских центров, но он должен был сделать это силой, разработанной, оснащенной и обученной Генштабом RFA для ведения высокоскоростной механизированной войны вглубь вражеской территории, но организованной в батальонные тактические группы, специально приспособленные для экспедиционных боевых действий, при поддержке авиации, действующей по идеям, восходящим к временам Второй мировой войны…

На самом деле, на данный момент нельзя обойти стороной вывод о том, что да, не имеет значения, недоукомплектована ли РФА кадрами и оснащена ли она; неважно, управляют ли им коррумпированные некомпетентные люди или кто-то еще. Вместо этого можно послать в Украину армию США, и, учитывая только этот набор противоречий, это потерпит такую ​​же жалкую неудачу, как и RFA.

Основываясь на иллюзии о нежелании украинцев воевать, на самом деле, ожиданиях, что украинцы примут русских как освободителей, и руководил сочетанием войск Спецназа и Росгвардии, за которыми должны были следовать механизированные силы, (безумный) «Рывок на Киев». привели к таким огромным потерям, что 1-я гвардейская танковая армия, 2-я, 35-я и 41-я общевойсковые армии фактически распались. Они понесли такие потери в лучших войсках и технике, которые Россия может предложить, что даже после нескольких недель отдыха и пополнения перед передислокацией их остатков на Восток они не могут выполнить свою миссию. Все потому, что Путину нужно было получить контроль над крупными городскими центрами Украины, и потому, что он по-прежнему настаивает на таких идеях. Все в пиар-целях: чтобы по телевизору похвастаться. Тем временем, лучшие регулярные части ЛНР и ДНР были растрачены за три месяца лобовых штурмов лучших украинских укреплений, а ВКС были «разоружены» — особенно крылатыми ракетами — до уровня, при котором они не способны вести более чем спорадически эффективные операции на тактическом уровне. В пиар-целях, опять же.

Другими словами: как США и их союзники проиграли войны в Афганистане и Ираке, потому что они потратили 20 лет на их борьбу ради корпоративной прибыли, так и Российская Федерация тем временем проиграла войну на Украине, потому что воюет ради этой цели. набрать Путину баллы по связям с общественностью. Вот в чем суть проблемы.

Конечно, Путин не может допустить никакого поражения, и ему наплевать на количество жертв. Единственное, что имеет для него значение, — это «победа» — какой бы она ни была. Это означает, что он будет продолжать наступление до тех пор, пока есть войска, техника и боеприпасы, чтобы продолжать наступление. Вот почему RFA (и ее консорты) мобилизуют тысячи дополнительных резервистов, обновляют их подготовку в течение нескольких дней, оснащают их устаревшим вооружением, а затем бросают их на передовую; вот почему они продолжают нападения — даже если они становятся все меньше по масштабу и размаху и минимальны в отношении результатов.

Артиллерия РФА по-прежнему превосходит артиллерию ВСУ, а огневая мощь ВКС превосходит украинскую на несколько величин. Вот почему русские в Украине все еще могут поддерживать хоть что-то вроде «медленного продвижения». Тем не менее, мой вывод таков: если не считать эскалации до ядерного варианта, худшее для Украины в этой войне уже позади: если украинские Вооруженные силы не допустят серьезной ошибки, время наступления России закончилось. Если только «кто-то» с Запада не заставит Зеленского и Ко пойти на какие-то уступки, Путин и его копы Keystone в Москве не смогут добиться в этой авантюре никакого успеха: они могут лишь вызвать дополнительные смерти и ущерб.

По иронии судьбы, несмотря на все это, Путин все еще может остановить этот идиотизм в любой момент времени и пространства и объявить о «победе», как он это сделал в Сирии… трижды.

Источник