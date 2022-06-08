|
Кадыров укрепляет свои позиции и становится «смотрящим» за силовиками РФ.
08 июня 2022 | 18:31
В ФСБ стареющий Бортников на это согласился, но большая часть сотрудников на Лубянке, судя по сообщениям источников, в шоке.
Никогда ещё на таком уровне у мафии не было полномочий и влияния на правоохранительный блок. «Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов занял пост первого заместителя комитета по безопасности и противодействию коррупции – соответствующий проект был одобрен сегодня на пленарном заседании. Напомним, чеченского политика выдвинули на пост замглавы комитета 6 июня – это сделала партия "Единая Россия", членом которой является Делимханов. За день до внесения этого проекта председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, самим Делимхановым, а также с чеченскими депутатами Ахмедом Догаевым, Шамсаилом Саралиевым и Русланом Лечхаджиевым. Как пишет "Коммерсант", Володин тогда поблагодарил Делимханова за "освобождение Мариуполя"
также читайте
[06.06.2022]
[06.06.2022]
[06.06.2022]
[31.05.2022]
|
по теме
Французи передали вбивчі снаряди
10. 06. 2022 | 00:28
Гарпун й сотні безпілотників з допомоги партнрів - на бойовому чергуванні
09. 06. 2022 | 17:13
Американські протикорабельні ракети Harpoon вже надійшли на озброєння ЗСУ і разом із нашими Нептунами знаходяться на береговій лінії, — Резніков.
Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата
08. 06. 2022 | 21:09
РФ готовится аннексировать Литву?
08. 06. 2022 | 16:28
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»