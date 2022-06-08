Кадыров укрепляет свои позиции и становится «смотрящим» за силовиками РФ.

08 июня 2022 | 18:31

В ФСБ стареющий Бортников на это согласился, но большая часть сотрудников на Лубянке, судя по сообщениям источников, в шоке.

Никогда ещё на таком уровне у мафии не было полномочий и влияния на правоохранительный блок. «Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов занял пост первого заместителя комитета по безопасности и противодействию коррупции – соответствующий проект был одобрен сегодня на пленарном заседании. Напомним, чеченского политика выдвинули на пост замглавы комитета 6 июня – это сделала партия "Единая Россия", членом которой является Делимханов. За день до внесения этого проекта председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, самим Делимхановым, а также с чеченскими депутатами Ахмедом Догаевым, Шамсаилом Саралиевым и Русланом Лечхаджиевым. Как пишет "Коммерсант", Володин тогда поблагодарил Делимханова за "освобождение Мариуполя"



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