ТЕМА

Гарпун й сотні безпілотників з допомоги партнрів - на бойовому чергуванні

09 июня 2022 | 17:13

Американські протикорабельні ракети Harpoon вже надійшли на озброєння ЗСУ і разом із нашими Нептунами знаходяться на береговій лінії, — Резніков.


Крім цього передано сотні безпілотників, у тому числі – кілька десятків ударних. Ми очікуємо у найближчих пакетах допомоги серйозні БПЛА.



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