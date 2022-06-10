Французи передали вбивчі снаряди

10 июня 2022 | 00:28

Франція передала Україні безконтактні підривники для снарядів САУ CAESAR Безконтактні підривники використовують радар для вимірювання відстані до землі і детонують на заданій висоті, викликаючи "дощ" із шрапнелі. Є ідеальними для знищення піхоти, особливо в окопах.