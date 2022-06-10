ТЕМА

Французи передали вбивчі снаряди

10 июня 2022 | 00:28


Франція передала Україні безконтактні підривники для снарядів САУ CAESAR Безконтактні підривники використовують радар для вимірювання відстані до землі і детонують на заданій висоті, викликаючи "дощ" із шрапнелі. Є ідеальними для знищення піхоти, особливо в окопах.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Сергей Гутиев

Эверест
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100