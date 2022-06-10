ВВП Украины упал в I кв.-2022 к I кв.-2021 на 15,1%

10 июня 2022 | 13:58

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в первом квартале 2022 года упал на 15,1% по сравнению с первым кварталом 2021 года после роста на 6,1% в четвертом квартале прошлого года, такую предварительную оценку опубликовала Государственная служба статистики в четверг.

По ее данным, по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП снизился на 19,3%.

По данным Госстата, в 2021 году ВВП Украины вырос на 3,4% после спада на 3,8% в 2020 году, его номинальный объем составил около $200 млрд.

Минэкономики оценивало спад ВВП в первом квартале этого года в 16%. По данным Всемирного банка, который прогнозирует снижение экономики Украины в этом году на 45,1%, украинские власти ожидают ее спада на 44%.