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Украина возобновляет производство "Шкоды"
10 июня 2022 | 14:00
Завод "Еврокар" (Соломоново Закарпатской обл.) с 10 июня возобновит крупноузловую сборку (SKD) автомобилей ŠKODA, приостановленную с началом военной агрессии РФ в Украине, сообщает пресс-служба предприятия.
"Škoda AUTO возобновляет поставки автомобилей ŠKODA в Украину в формате SKD. Первую партию – 80 моделей кроссоверов KODIAQ и KAROQ уже отгрузили, и с 10 июня завод возобновляет работу", - говорится в сообщении на странице компании в Facebook.
В компании отмечают, что рост объемов производства будет напрямую зависеть от развития войны в Украине. Свободные помещения завода по-прежнему будут служить центром проживания временно перемещенных лиц.
В сообщении напоминается, что сборка в формате SKD (Semi Knocked Down) означает, что силовой агрегат (двигатель, коробка передач, передняя ось), задняя ось, колеса, выхлоп, а также карданный вал для моделей 4x4 демонтированы с готовых автомобилей. Основные комплектующие вместе с кузовом отправляются на повторную сборку на завод в Украине.
Компания также напоминает, что уже налажена стабильная поставка оригинальных запасных частей, аксессуаров и моторных масел в сервисные центры ŠKODA в Украине.
Завод "Еврокар", входящий в группу компаний "Атолл Холдинг" – официальный производитель авто Škoda в Украине, начал выпуск автомобилей в 2001 году, инвестиции в его создание составили $250 млн. Были созданы мощности для мелкоузловой сборки автомобилей, построены здания сварочного и окрасочного цехов.
По данным ассоциации "Укравтопром", в 2021 году завод собрал 3476 автомобилей – на 2,7% больше, чем годом ранее.
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