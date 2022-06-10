ЗСУ використовують на фронті новітню систему залпового вогню "Буревій"

10 июня 2022 | 14:11

Новітня українська РСЗВ має цифрову систему управління вогнем, що дозволяє приймати цілеуказівку від БПЛА.

У відкритому доступі з’явилось відео, яке вказує – реактивна артилерія Збройних Сил України використовує на фронті новітню реактивну систему залпового вогню "Буревій". Ззовні ця система подібна до РСЗВ "Ураган", що "пересаджена" на шасі Tatra T815-7 у колісній формулі 8х8.

Але український "Буревій" відрізняється від радянського "Урагану" в першу чергу своєю "начинкою", зокрема цифровою системою управління вогнем, яка дозволяє приймати цілеуказівку від розвідувально-ударних безпілотників. Також – можливістю використовувати реактивні снаряди з підвищеною до 65 км дальністю стрільби, котрі КБ "Південне" розробляло в рамках програми "Тайфун-2".

Програма по РСЗВ "Буревій" була наче як "в тіні" інших проектів довоєнної української ракетної програми.

Але тут варто нагадати, що проект по заміні радянського «Урагана» на покращений аналог вітчизняного виробництва відбувалась якраз в останні два роки. Зокрема, як розповідав Defense Express, в листопаді 2020 року Міноборони України та ДП "Шепетівський ремонтний завод" провели вогневі випробування системи "Буревій".

А в грудні 2021 року той же Шепетівський ремонтний завод отримав партію в 16 шасі Tatra T815-7, необхідних для виробництва систем "Буревій".

Відомо, що такі шасі оснащені броньованою кабіною, що забезпечує захист та ергономіку робочих місць для екіпажу. Шасі T815-7 у колісній формулі 8х8 має запас вантажопідйомності до 24,5 тонн, оснащене автономним енергоагрегатом та може виконувати буксирування інших машин.